У Білгородській області чути вибухи - соцмережі

14:56 12 вересня Київ, Україна

У понеділок жителі Білгородської області повідомляють у соцмережах про те, що на території регіону чути вибухи, які вони традиційно називають "бавовнами".



Також повідомляється про масову евакуацію у Білгороді.



У місцевих пабліках публікують відео очевидців із припущенням, що зафіксовані прольоти ракет та вибухи – робота російської ППО.



Також повідомляється про планові евакуації в навчальних закладах, магазинах міста та на автовокзалі.



Зазначається, що найгучніші вибухи чути поблизу населених пунктів Таврове та Майське Білгородської області. Вони знаходяться в безпосередній близькості до українського кордону.