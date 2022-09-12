У Білгородській області чути вибухи - соцмережі

У понеділок жителі Білгородської області повідомляють у соцмережах про те, що на території регіону чути вибухи, які вони традиційно називають "бавовнами".
Також повідомляється про масову евакуацію у Білгороді.
У місцевих пабліках публікують відео очевидців із припущенням, що зафіксовані прольоти ракет та вибухи – робота російської ППО.
Також повідомляється про планові евакуації в навчальних закладах, магазинах міста та на автовокзалі.
Зазначається, що найгучніші вибухи чути поблизу населених пунктів Таврове та Майське Білгородської області. Вони знаходяться в безпосередній близькості до українського кордону.
Також повідомляється про масову евакуацію у Білгороді.
У місцевих пабліках публікують відео очевидців із припущенням, що зафіксовані прольоти ракет та вибухи – робота російської ППО.
Також повідомляється про планові евакуації в навчальних закладах, магазинах міста та на автовокзалі.
Зазначається, що найгучніші вибухи чути поблизу населених пунктів Таврове та Майське Білгородської області. Вони знаходяться в безпосередній близькості до українського кордону.
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