У білгородській області самознищився танк Т-72

На ремонтно-технічній базі танків у білгородській області росії спалахнула пожежа, внаслідок чого було знищено один з Т-72 через детонацію боєзапасу, 2 інших танки постраждали.
Про це повідомив росЗМІ.
Повідомляється, що пожежа на ремонтно-технічній базі розпочалася увечері 12 січня. Попередньо надзвичайна подія виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту.
Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати.
Пожежники приїхали на місце події лише за дві години після загоряння та загасили вогонь за пів години. Постраждалих немає.
Про це повідомив росЗМІ.
Повідомляється, що пожежа на ремонтно-технічній базі розпочалася увечері 12 січня. Попередньо надзвичайна подія виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту.
Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати.
Пожежники приїхали на місце події лише за дві години після загоряння та загасили вогонь за пів години. Постраждалих немає.
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