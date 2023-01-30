У Білгородській області пролунали вибухи - ЗМІ

У понеділок 30 січня від жителів Білгородської області надходять повідомлення про вибухи. Місцева влада заявила про "обстріл".
Про це повідомили місцевий Telegram-канал та губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Жителі Безлюдівки поскаржилися на вибухи. За їхніми словами, вони отримують СМС-повідомлення від рятувальників із вимогою спуститися до підвалу.
Глава області доповнив інформацію про подію. Він також стверджує, що є постраждалі від "обстрілу".
Про це повідомили місцевий Telegram-канал та губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Жителі Безлюдівки поскаржилися на вибухи. За їхніми словами, вони отримують СМС-повідомлення від рятувальників із вимогою спуститися до підвалу.
Глава області доповнив інформацію про подію. Він також стверджує, що є постраждалі від "обстрілу".
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