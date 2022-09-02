Увечері 18 серпня у Білгородській області сталася пожежа на околицях міста Старий Оскол.
Так, за попередніми даними, внаслідок вибухів сталося займання на території військового аеродрому.
При цьому МНС росії повідомляє, що у Старому Осколі "загорілася господарська споруда на базі відпочинку Шоколад".
Тим часом, згідно з відео в Мережі, на складі боєприпасів у Білгородській області, де цього вечора також пролунали вибухи, збільшується пожежа. Місцеві мешканці спостерігають детонацію снарядів.
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