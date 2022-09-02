У Білгородській області сталася пожежа на околицях міста Старий Оскол

11:37 19 серпня Київ, Україна

Увечері 18 серпня у Білгородській області сталася пожежа на околицях міста Старий Оскол.


Так, за попередніми даними, внаслідок вибухів сталося займання на території військового аеродрому.

При цьому МНС росії повідомляє, що у Старому Осколі "загорілася господарська споруда на базі відпочинку Шоколад".

Тим часом, згідно з відео в Мережі, на складі боєприпасів у Білгородській області, де цього вечора також пролунали вибухи, збільшується пожежа. Місцеві мешканці спостерігають детонацію снарядів.