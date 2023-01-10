У Білгородській області пролунало не менше 15 вибухів

08:07 10 січня Київ, Україна

У місті Шебекіно Білгородської області росії пролунали вибухи. Мешканцям почали надходити смс-повідомлення від екстрених служб.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що вибухів було щонайменше 15.

Екстрені служби закликають мешканців спуститися до підвалу чи укриття. При цьому офіційних коментарів наразі немає.

Незадовго до цього у Шебекіно зникла електроенергія. 