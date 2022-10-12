У Білгороді в районі аеропорту чули "бавовну"

21:08 12 жовтня Київ, Україна

У російському Білгороді в середу вдень, 12 жовтня, вкотре чули вибухи, зокрема, в районі аеропорту.



Про це повідомили місцеві Telegram-канали, які також опублікували фото та відео з місця подій.



Так звану "бавовну" білгородці чули о 13:00. Вона пролунала біля північних районів міста та поруч з населеним пунктом Будівельник, що розташований на північ від Білгорода.



Зазначимо, що на півночі Білгорода також є аеропорт.



Білгородська влада запевняє, що це "працювали засоби протиповітряної оборони". Інформації про жертв та руйнування від влади немає.



Проте місцеві жителі пишуть, що після вибухів у районі аеропорту почалася пожежа.