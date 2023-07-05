У Білгороді пролунала серія потужних вибухів - ЗМІ

У російському Білгороді увечері у вівторок, 4 липня, пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Після вибухів губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО.
Також він додав, що оперативні служби наразі уточнюють наслідки вибухів на землі. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Після вибухів губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО.
Також він додав, що оперативні служби наразі уточнюють наслідки вибухів на землі. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає.
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