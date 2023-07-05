У Білгороді пролунала серія потужних вибухів - ЗМІ

08:30 05 липня Київ, Україна

У російському Білгороді увечері у вівторок, 4 липня, пролунали потужні вибухи.



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Після вибухів губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО.



Також він додав, що оперативні служби наразі уточнюють наслідки вибухів на землі. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає.