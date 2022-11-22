У білгороді підірвалося авто на невідомому пристрої

У білгородській області, що межує з Україною, автомобіль підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок події загинули двоє місцевих жителів.
Про це повідомляє російський Telegram-канал.
Згодом цю інформацію підтвердив і губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Сам вибух стався в районі вулиці Золочівка у селищі Старосілля. Автомобіль із водієм та пасажиром наїхав на невідомий предмет та підірвався.
Загиблі - подружжя - 67-річний чоловік та 63-річна жінка, відзначає Telegram-канал.
Згідно з попередньою інформацією, машина могла наїхати на міну або на якийсь інший снаряд.
Про це повідомляє російський Telegram-канал.
Згодом цю інформацію підтвердив і губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Сам вибух стався в районі вулиці Золочівка у селищі Старосілля. Автомобіль із водієм та пасажиром наїхав на невідомий предмет та підірвався.
Загиблі - подружжя - 67-річний чоловік та 63-річна жінка, відзначає Telegram-канал.
Згідно з попередньою інформацією, машина могла наїхати на міну або на якийсь інший снаряд.
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