У білгороді підірвалося авто на невідомому пристрої

16:01 22 листопада Київ, Україна

У білгородській області, що межує з Україною, автомобіль підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок події загинули двоє місцевих жителів.

Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Згодом цю інформацію підтвердив і губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Сам вибух стався в районі вулиці Золочівка у селищі Старосілля. Автомобіль із водієм та пасажиром наїхав на невідомий предмет та підірвався.

Загиблі - подружжя - 67-річний чоловік та 63-річна жінка, відзначає Telegram-канал.

Згідно з попередньою інформацією, машина могла наїхати на міну або на якийсь інший снаряд.
 
"Подружня пара підірвалася на боєприпасі невстановленого зразка. Усі необхідні слідчі заходи проводяться, зокрема, щоб розібратися, як ця родина опинилася у селі", - заявив голова області.