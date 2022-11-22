У білгороді підірвалося авто на невідомому пристрої

16:01 22 листопада Київ, Україна

У білгородській області, що межує з Україною, автомобіль підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок події загинули двоє місцевих жителів.



Про це повідомляє російський Telegram-канал.



Згодом цю інформацію підтвердив і губернатор регіону В'ячеслав Гладков.



Сам вибух стався в районі вулиці Золочівка у селищі Старосілля. Автомобіль із водієм та пасажиром наїхав на невідомий предмет та підірвався.



Загиблі - подружжя - 67-річний чоловік та 63-річна жінка, відзначає Telegram-канал.



Згідно з попередньою інформацією, машина могла наїхати на міну або на якийсь інший снаряд.