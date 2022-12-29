У білорусі впала ракета, мінськ звинувачує Україну

15:05 29 грудня Київ, Україна

На території білорусі вранці 29 грудня впала ракета. Стверджується, що нібито йдеться про падіння української ракети комплексу С-300 із території України. Інцидент стався у проміжку між 10 та 11 ранку.

Про це повідомляє державне агентство "Белта".

Як пише BELTA, про подію негайно було поінформовано диктатора олександра лукашенка.

Провладні білоруські ЗМІ пишуть, що розглядаються дві версії події:

Заліт ракети на територію білорусі.

Ракета збита внаслідок роботи систем ППО білорусі.

Білоруське провладне видання "Пул першого" відразу написало також, що ракета, що впала в Брестській області білорусі, була українською.

Пізніше міноборони білорусі заявило, що ППО збила українську ракету.