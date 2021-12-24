У Бангладеш десятки людей загинули під час пожежі на поромі

17:09 24 грудень Київ, Україна

На півдні Бангладеш спалахнув величезний пасажирський пором, в результаті НП загинули 39 людей, ще 72 особи отримали поранення.

Рятуючись від вогню, люди були змушені стрибати з судна у воду, повідомляє агентство AP з посиланням на місцевих чиновників.



Усіх травмованих пасажирів було госпіталізовано. Серед них – семеро людей із сильними опіками, яких доправили до лікарні столиці Даккі у важкому стані.



Пором MV Avijan-10 перевозив 800 пасажирів річкою Суганда біля узбережжя в районі округу Джалокаті на півдні Бангладеш. Пожежа могла виникнути в машинному відділенні, припускає пожежний Камаль Удін Бхуйян, який очолював рятувальну операцію.. За його словами, 15 пожежним машинам знадобилося близько двох годин, щоби локалізувати вогонь. Після того, як пором був доставлений на берег, пожежні машини його охолоджували ще протягом восьми годин.



Судно випливало зі столиці Бангладеш Даккі до міста Баргуна, розташованого приблизно за 250 кілометрів на південь. За словами пожежника Фазлула Хаке, пором був переповнений пасажирами, адже багато хто повертався додому, щоб провести вихідні з сім'ями та друзями.

"Я спав на палубі і прокинувся, коли почув крики та гучний шум. Я був сильно шокований, бо побачив густий дим, що здіймався з задньої частини порома. Я стрибнув у крижану річку у густому тумані, як і багато інших пасажирів, і поплив до берега", - розповів постраждалий Анісур Рахман.

Місцевій владі не вдалося встановити, скільки людей, які намагалися врятуватися від вогню в річці, змогли вижити - багато хто з них повернувся до своїх будинків самостійно.



Уряд Бангладеш створив два комітети для розслідування пожежі. Висновки вони мають надати протягом трьох днів.



У Бангладеш, де близько 130 річок, пороми є основним засобом пересування, особливо у південних та північно-східних регіонах. Аварії з ними у країні – поширені події. Причинами їх виникнення вважається переповненість судів та порушення правил їхнього руху. У квітні в ще одній аварії з поромом під Дакою загинули 25 людей. Тоді судно зіткнулося з іншим і перекинулося.