У Балаклії на Харківщині затримали колаборанта - ДБР

11:36 20 жовтня Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань взяли під арешт колишнього правоохоронця, який співпрацював із окупантами у місті Балаклія Харківської області.

Про це повідомляється на сайті відомства у четвер, 20 жовтня.



Вказано, що під час захоплення міста чоловік почав співпрацювати з російськими агресорами та перейшов служити до так званої "народної поліції".



Разом із окупантами зрадник патрулював вулиці Балаклії, вишукував місцевих патріотів, а також тих, хто належав до ЗСУ чи правоохоронців. За вказівкою кураторів, він також охороняв різні об'єкти.



Після втечі російської армії в Харківській області зрадник позбувся мобільних телефонів та форми, виданих окупантами, і деякий час він переховувався в лісосмугах. А потім вирішив виїхати на тимчасово окуповану територію Донецької області. Але ДБР встановило його місцезнаходження та затримало.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.