У балаклаві та з ножем: троє молодих чоловіків затримані за підозрою в серійних пограбуваннях

13:26 21 грудня Киев, Украина

На Дніпропетровщині розкрита серія збройних нападів з подальшими пограбуваннями, винними виявилися троє молодих чоловіків, які проживають в м.Кам'янське.



Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції.



Згідно з повідомленням, фігуранти групи із застосуванням зброї та насильства скоювали розбійні напади на території м.Кам'янське та в Криничанському районі.

"Як встановили поліціянти, 18 грудня близько 17:20 в будинок приватного підприємця в Криничанському районі увірвалися троє невідомих чоловіків у балаклавах. Погрожуючи ножем, нападники зв'язали 61-річну дружину підприємця і вимагали ключі від сейфа. Зловмисники заволоділи майже 10 тисячами доларів, 100 тисячами гривень, золотими прикрасами, а також гладкоствольною рушницею і спортивною гвинтівкою", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього правоохоронці встановили, що затримані причетні до розбійного нападу, який був скоєний 31 жовтня близько 18:15 В м.Кам’янське. Підозрювані увірвалися в домоволодіння 65-річного чоловіка і, побивши господаря будинку, заволоділи золотими прикрасами і пістолетом "Форт 12Р".

"19 грудня працівники управління карного розшуку, оперативники Кам'янського відділу поліції за участю полку поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури встановили і затримали учасників злочинного угруповання. Ними виявилися троє жителів м.Кам'янське у віці від 22 до 24 років. У затриманих вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до скоєння злочину.

Всі фігуранти затримані в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.