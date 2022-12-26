У Бахмуті залишаються 10 000 цивільних, серед яких 300 дітей

У Бахмуті Донецької області, який постійно перебуває під вогнем російських військових, досі залишаються 10 тисяч мешканців.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко і у місцевій поліції.
Ще на початку грудня влада регіону оцінювала кількість у 12 тисяч осіб, що залишилися в місті. До початку повномасштабного вторгнення в Бахмуті мешкало понад 80 тисяч осіб.
За даними поліції, лише за останній тиждень російські військові здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору.
Відновити в місті електро- та газопостачання неможливо, бо росіяни навмисно б'ють по інфраструктурі. Для тих, хто залишився ще до початку зими, закупили коштом держбюджету дрова та інші засоби опалення. Також у Бахмуті працюють "Пункти Незламності".
З кінця літа на Донеччині триває евакуація. Жителів Бахмута закликають не зволікати і тимчасово виїхати у безпечніші регіони. Серед 10 тисяч осіб, які перебувають у місті, щонайменше 306 дітей.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко і у місцевій поліції.
Ще на початку грудня влада регіону оцінювала кількість у 12 тисяч осіб, що залишилися в місті. До початку повномасштабного вторгнення в Бахмуті мешкало понад 80 тисяч осіб.
За даними поліції, лише за останній тиждень російські військові здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору.
Відновити в місті електро- та газопостачання неможливо, бо росіяни навмисно б'ють по інфраструктурі. Для тих, хто залишився ще до початку зими, закупили коштом держбюджету дрова та інші засоби опалення. Також у Бахмуті працюють "Пункти Незламності".
З кінця літа на Донеччині триває евакуація. Жителів Бахмута закликають не зволікати і тимчасово виїхати у безпечніші регіони. Серед 10 тисяч осіб, які перебувають у місті, щонайменше 306 дітей.
Правоохоронці кажуть, що попри небезпеку, на евакуацію погоджуються одиниці.
Донеччина, яку росіяни обстріляли вже понад чотири тисячі разів із лютого та вбили понад тисячу цивільних, є одним із найбільш постраждалих регіонів в Україні.
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