У Бахмуті залишаються 10 000 цивільних, серед яких 300 дітей

16:50 26 грудня Київ, Україна





Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко і у місцевій поліції.



Ще на початку грудня влада регіону оцінювала кількість у 12 тисяч осіб, що залишилися в місті. До початку повномасштабного вторгнення в Бахмуті мешкало понад 80 тисяч осіб.



За даними поліції, лише за останній тиждень російські військові здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору.



Відновити в місті електро- та газопостачання неможливо, бо росіяни навмисно б'ють по інфраструктурі. Для тих, хто залишився ще до початку зими, закупили коштом держбюджету дрова та інші засоби опалення. Також у Бахмуті працюють "Пункти Незламності".



З кінця літа на Донеччині триває евакуація. Жителів Бахмута закликають не зволікати і тимчасово виїхати у безпечніші регіони. Серед 10 тисяч осіб, які перебувають у місті, щонайменше 306 дітей. Бахмуті Донецької області, який постійно перебуває під вогнем російських військових, досі залишаються 10 тисяч мешканців.Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко і у місцевій поліції.Ще на початку грудня влада регіону оцінювала кількість у 12 тисяч осіб, що залишилися в місті. До початку повномасштабного вторгнення в Бахмуті мешкало понад 80 тисяч осіб.За даними поліції, лише за останній тиждень російські військові здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору.Відновити в місті електро- та газопостачання неможливо, бо росіяни навмисно б'ють по інфраструктурі. Для тих, хто залишився ще до початку зими, закупили коштом держбюджету дрова та інші засоби опалення. Також у Бахмуті працюють "Пункти Незламності".З кінця літа на Донеччині триває евакуація. Жителів Бахмута закликають не зволікати і тимчасово виїхати у безпечніші регіони. Серед 10 тисяч осіб, які перебувають у місті, щонайменше 306 дітей.

“За законом дорослі зобов'язані забезпечити дітям безпеку та належні умови життя. Якщо ви вирішили залишатися під вогнем, то дитина має бути евакуйована у супроводі батька або довіреної особи. Поліціянти організують виїзд, а влада надасть безкоштовне житло, забезпечить соціальну допомогу”, – зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко.

Правоохоронці кажуть, що попри небезпеку, на евакуацію погоджуються одиниці.



Донеччина, яку росіяни обстріляли вже понад чотири тисячі разів із лютого та вбили понад тисячу цивільних, є одним із найбільш постраждалих регіонів в Україні.