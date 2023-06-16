У Бахчисарайському районі пролунав вибух на залізниці: з рейок зійшли вагони із зерном

09:59 18 травня Київ, Україна

В окупованому Криму підірвали залізничне полотно неподалік Бахчисараю, з колій зійшли п'ять вантажних вагонів, що перевозили зерно.

Вибух стався на початку складу. Внаслідок інциденту пошкоджено 50 метрів полотна, а під рейками утворилася півтораметрова воронка.

Внаслідок інциденту рух електропоїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь припинено.