У Бахчисарайському районі пролунав вибух на залізниці: з рейок зійшли вагони із зерном

В окупованому Криму підірвали залізничне полотно неподалік Бахчисараю, з колій зійшли п'ять вантажних вагонів, що перевозили зерно.
Вибух стався на початку складу. Внаслідок інциденту пошкоджено 50 метрів полотна, а під рейками утворилася півтораметрова воронка.
Внаслідок інциденту рух електропоїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь припинено.
Інформацію вже підтвердив так званий радник голови Криму олег крючков. «Кримська залізниця» пояснила сходження поїздів із зерном «втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту». Провладні ЗМІ пишуть конкретніше – диверсія.
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