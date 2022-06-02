В Азовському морі зафіксовано загибель риб та дельфінів

15:42 02 червня Київ, Україна

Громадяни Маріуполя помітили масовий мор риби та дельфінів в Азовському морі.

Це може свідчити про поширення хвороб.



Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram у четвер, 2 червня.



За його словами, такий мор можливий у період аномальної спеки у липні. Тому, враховуючи температуру та сезон, це може свідчити про наявність хвороби у водах Азовського моря.