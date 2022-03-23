В Азовському морі на матраці віднесло трьох дітей, всіх вдалося врятувати

19:27 24 червня Київ, Україна

Вранці 24 червня поліціянти отримали терміновий виклик на один з пляжів смт Кирилівка Запорізької області. Там на великій відстані від берега на матраці плавали троє дітей.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.

"Сьогодні, 24 червня, о 8:30 в чергову частину відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в морі вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 і 14 років.

Не гаючи часу, правоохоронці миттєво прибули на місце виклику і наздогнали на катері матрац, коли він вже перебував на відстані майже 500 метрів від берега. Поліціянти врятували маленьких відпочивальників з водної пастки і доставили на берег неушкодженими", - сказано в повідомленні.

Як відзначили в поліції, щоб надалі виключити такі випадки, поліціянти провели з батьками профілактичну бесіду і підкреслили необхідність роз'яснювати дітям правила поведінки на воді.



"Шановні жителі Запорізької області, працівники поліції в черговий раз звертаються до вас з проханням бути відповідальними під час відпочинку на воді та не дозволяти дітям плавати на матраці без нагляду дорослих. При необхідності, не втрачайте часу і телефонуйте в поліцію за телефоном "102"", - додали у відомстві.