В Азовському морі на матраці віднесло трьох дітей, всіх вдалося врятувати

Вранці 24 червня поліціянти отримали терміновий виклик на один з пляжів смт Кирилівка Запорізької області. Там на великій відстані від берега на матраці плавали троє дітей.
Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.
Як відзначили в поліції, щоб надалі виключити такі випадки, поліціянти провели з батьками профілактичну бесіду і підкреслили необхідність роз'яснювати дітям правила поведінки на воді.
"Шановні жителі Запорізької області, працівники поліції в черговий раз звертаються до вас з проханням бути відповідальними під час відпочинку на воді та не дозволяти дітям плавати на матраці без нагляду дорослих. При необхідності, не втрачайте часу і телефонуйте в поліцію за телефоном "102"", - додали у відомстві.
"Шановні жителі Запорізької області, працівники поліції в черговий раз звертаються до вас з проханням бути відповідальними під час відпочинку на воді та не дозволяти дітям плавати на матраці без нагляду дорослих. При необхідності, не втрачайте часу і телефонуйте в поліцію за телефоном "102"", - додали у відомстві.
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