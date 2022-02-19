В Азербайджані силовики побили та затримали двох журналісток за висвітлення акції протесту

12:08 16 лютий Київ, Україна

Влада Азербайджану має розслідувати звинувачення в жорстокості поліції щодо журналістів, затриманих під час висвітлення акції протесту, і дозволити всім представникам преси вільно працювати, заявив Комітет захисту журналістів.

За повідомленням Комітету, азербайджанські силовики затримали і побили журналісток Фатіму Мовланли та Севіндж Садихову незалежних новинних сайтів, за зйомку біля урядової будівлі (є об'єктом, що охороняється), де проходила акція протесту родичів загиблих у Нагірному Карабаху солдатів. Разом із жінками затримали репортера Теймура Керімова, редактора незалежного YouTube-каналу, але швидко відпустили. За його словами, він отримав легке пошкодження руки "від спілкування з поліцією".



Також журналісток звинуватили в тому, що вони не мають права провадити журналістську діяльність, оскільки їхні видання не внесені до централізованого реєстру журналістів, створеного за новим законом про ЗМІ, ухваленим 8 лютого 2022 року.



Жінок відправили до 9-го відділення поліції Сабаїльського району Баку. Садихову вдарили під час посадки в поліційний фургон, Мовланли, за її словами, побили в дільниці, згадуючи попередні приводи в поліцію і заявляючи, що вона їм "набридла".



Згодом жінок привезли до Головного управління поліції Баку, де з ними розмовляв заступник начальника управління Вюгар Алекперов. Журналістки, за їхніми словами, попередили його про намір поскаржитися до прокуратури за побиття та послатися на записи вуличних камер відеоспостереження. На що правоохоронець відповів, що вуличні камери "іноді не працюють".



Після того, як усіх затриманих журналісток звільнили, з однією з них зв'язався Алекперов та повідомив, що поліціянтів, причетних до побиття, вже звільнили. Проте журналістки сумніваються, що силовики покарані, тож мають намір подати скаргу до прокуратури Азербайджану.