В Австрії напали посеред дня на двох українських підлітків

У місті Грац, Австрія, група зловмисників вчинила збройний напад на двох громадян України 15 і 17 років, один з хлопців отримав ножові поранення.
Про це пише австрійська газета Heute.
Двоє братів - українців прийшли на зустріч з невідомим для продажу йому куртки, про що попередньо домовилися через соцмережі. Покупець призначив зустріч в пішохідному підземному переході.
Під час примірки братів оточила група невідомих в масках.
Один з них витягнув пістолет і почав погрожувати 17-річному українцю, вимагаючи гроші та цінні предмети, а також принесений одяг. Хлопець почав чинити опір, в результаті чого зав'язалася бійка.
Двоє братів - українців прийшли на зустріч з невідомим для продажу йому куртки, про що попередньо домовилися через соцмережі. Покупець призначив зустріч в пішохідному підземному переході.
Під час примірки братів оточила група невідомих в масках.
Один з них витягнув пістолет і почав погрожувати 17-річному українцю, вимагаючи гроші та цінні предмети, а також принесений одяг. Хлопець почав чинити опір, в результаті чого зав'язалася бійка.
За інформацією МЗС України, в цей момент загрози життю українцям немає.
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