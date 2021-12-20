В Австрії напали посеред дня на двох українських підлітків

09:16 30 березень Київ, Україна

У місті Грац, Австрія, група зловмисників вчинила збройний напад на двох громадян України 15 і 17 років, один з хлопців отримав ножові поранення.

Про це пише австрійська газета Heute.



Двоє братів - українців прийшли на зустріч з невідомим для продажу йому куртки, про що попередньо домовилися через соцмережі. Покупець призначив зустріч в пішохідному підземному переході.



Під час примірки братів оточила група невідомих в масках.



Один з них витягнув пістолет і почав погрожувати 17-річному українцю, вимагаючи гроші та цінні предмети, а також принесений одяг. Хлопець почав чинити опір, в результаті чого зав'язалася бійка.

"Один із зловмисників дістав ніж і вдарив ним старшого брата, після цього нападники втекли. Юнак з важким пораненням був доставлений в лікарню, молодший брат отримав незначні травми обличчя", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС України, в цей момент загрози життю українцям немає.