В авіакатастрофі під Житомиром загинув льотчик Андрій Пільщиков із позивним Джус

10:38 27 серпня Київ, Україна

Як уже відомо, під час бойового польоту під Житомиром зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Державне бюро розслідувань (ДБР) та Повітряні сили ЗСУ на своїх Telegram-каналах із сумом повідомили про загибель легендарного льотчика Андрія Пільщикова із позивним Джус.

Інцидент стався у п'ятницю, 25 серпня, напередодні Дня авіації України: під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два літаки L-39. Внаслідок цієї трагедії загинули три українські пілоти.

ДБР порушило кримінальну справу: правоохоронці перевірять, чи були літаки у справному стані та чи були дотримані правила підготовки до польотів. Профільні спеціалісти проведуть діагностику "чорних скриньок". Попередня кваліфікація інциденту – порушення правил польотів чи підготовки до них (ст. 416 КК України).

У цій аварії загинув відомий в Україні льотчик-винищувач із 40-ї бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков (Джус). Він захищав небо України з початку повномасштабної війни, зокрема брав участь в обороні Києва.

Джус неодноразово давав інтерв'ю українським та західним ЗМІ, у яких закликав надати Україні сучасні винищувачі.

"Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча та непоправна втрата для всіх нас", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про Джуса.

Андрій Пільщиков (Джус) закінчив Харківський національний університет Повітряних сил та служив у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

У 2018 році брав участь у міжнародних навчаннях Чисте небо. Американці тоді підібрали йому позивний Джус. Він був єдиним українським пілотом із офіційним позивним.

Станом на початок вторгнення у нього за спиною було понад 500 годин бойового нальоту. Джус був пілотом винищувача МіГ-29. Із початком повномасштабного вторгнення росії захищав небо України. Пілот брав участь у повітряній обороні Києва, був одним із "Привидів Києва".

На початку війни, коли виганяли російських окупантів із півночі України, він прикривав ударну авіацію.

В інтерв'ю таким американським та британським ЗМІ, як The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News, ВВС News, він закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.

У 2022 році він побував у Сполучених Штатах і зустрічався там із радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном та американськими законодавцями та закликав їх передати сучасні винищувачі.