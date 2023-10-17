В Авдіївці не залишилося жодної цілої будівлі - МВА

В Авдіївці третій день продовжується зниження напруженості, проте місто практично повністю знищене.
Цю інформацію передав Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, під час телемарафону.
Цю інформацію передав Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, під час телемарафону.
Проте, за словами Барабаша, напруга в Авдіївці виразно знижується.
Проте він висловив побоювання щодо можливої нової хвилі атак з боку російських сил у найближчі кілька днів.
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