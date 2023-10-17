В Авдіївці не залишилося жодної цілої будівлі - МВА

15:12 17 жовтня Київ, Україна

В Авдіївці третій день продовжується зниження напруженості, проте місто практично повністю знищене.



Цю інформацію передав Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, під час телемарафону.

"На жаль, у місті не залишилося жодної цілої будівлі. До останніх подій місто вже знаходилося в критичному стані, але в останні дні ситуація погіршилася. Сьогодні будинки обгоріли, але залишаються стояти, а завтра їх можуть зруйнувати авіабомби. Місто охопило полум'я, і довкола все поринуло у морок", - зазначив він.

Проте, за словами Барабаша, напруга в Авдіївці виразно знижується.

"Вже третій день ми спостерігаємо зменшення обстрілів та ракетних ударів на території міста. Однак на передових позиціях ситуація залишається критичною, там ми продовжуємо чути сотні обстрілів на день", - додав Барабаш.

Проте він висловив побоювання щодо можливої нової хвилі атак з боку російських сил у найближчі кілька днів.