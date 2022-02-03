В Аргентині від фальсифікованого кокаїну загинули 20 людей, 74 госпіталізовані

10:05 03 лютий Київ, Україна

Щонайменше 20 людей померли в Аргентині після вживання кокаїну, що, ймовірно, містить токсичну речовину, причому випадки захворювання були зосереджені в кількох містах провінції Буенос-Айрес, повідомили офіційні особи та місцеві ЗМІ в середу.



Ще 74 людини було госпіталізовано, повідомило джерело в уряді, додавши, що люди продовжують звертатися за медичною допомогою через токсичний кокаїн.



Джерело повідомило, що кількість загиблих у містах Херлінгем, Сан-Мартін і Трес-де-Фебреро, ймовірно, ще більше зросте.



Згідно з заявою Міністерства охорони здоров'я провінції, офіційні особи вважають, що деякі з жертв страждали від опіоїдної інтоксикації.



Провінційні сили безпеки затримали кілька людей, підозрюваних у продажу наркотиків, після того, як у середу сталися перші смертельні випадки.



Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що кокаїн був змішаний із токсичною речовиною, ймовірно, бандою наркоторговців, яка прагне скоротити витрати на тлі війни за територію з угрупуваннями, що конкурують.



"Ми чекаємо на результати лабораторних досліджень і результати розслідування щодо затриманих", — заявив міністр безпеки провінції місцевому телебаченню.



Місцевий уряд Трес-де-Фебреро заявив, що знає про ситуацію і працює зі службами екстреної допомоги та лікарнями, щоб запобігти більшим смертям.



Він закликав людей відмовитися від будь-яких наркотиків, куплених останнім часом.



"Це не звичайне розслідування. Зараз найважливіше зупинити продажі, щоб запобігти новим смертям", - заявив прокурор Сан-Мартін Марсело Лапарго місцевому агентству новин La Naction+, пославшись на прискорені поліційні рейди, спрямовані на вилучення всього зіпсованого кокаїну.