У анексованому Криму зник син ув'язненого кримського татарина

Як повідомило вчора громадський рух «Кримська солідарність», в селищі Строганівка, що знаходиться в Сімферопольському районі, пропав трирічний малюк. Насторожує те, що маленький Муса Сулейманов є сином укладеного владою кримського татарина Руслана Сулейманова.

У поліцію звернулися батьки дитини і повідомили, що їхній син грав на майданчику біля будинку, а через деякий час його там не виявили.

Повідомляється, що хлопчик був одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі тапочки. Активісти і правозахисники просять кримчан допомогти в пошуку дитини.

Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку хлопчика. На сторінці «Кримської солідарності» в Facebook ведеться пряма трансляція пошуків зниклого малюка.

Раніше в включеному Криму 39-річний житель селища Леніно поглумився над шестирічною дівчинкою і втопив її в Північно-Кримському каналі.