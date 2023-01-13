В Алчевську росіяни розпочали нову хвилю мобілізації

10:16 13 січня Київ, Україна

Російські окупанти розпочали нову хвилю призову у тимчасово захопленому Алчевську Луганської області через великі втрати на фронті.



Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.



"Для поповнення втрат у живій силі росіяни не припиняють мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованій території. Так, в Алчевську зазначено початок чергової хвилі призову, починаючи з 9 січня", - йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що окупанти на фронті вдаються до різноманітних провокацій.



Зокрема поблизу Кремінної зафіксовано використання штурмовими загонами російських військ української форми. Також наголошується, що росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ.



В ОВА наголосили, що росіяни, щоб відрізнити свої підрозділи від українців, використовують червоні, білі чи сині стрічки на ногах.



Також повідомляється, що госпіталі у Білокуракіно, Старобільську та Новоайдарі переповнені. А в Должанську поранених росіян кладуть навіть у пологовому відділенні та навколишніх санаторіях.



В ОВА наголосили, що Сили оборони України продовжують "поповнювати ліжковий фонд росіян". Зокрема, минулої доби захисники відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки, Макіївки та Білогорівки.



Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



Захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".



Українські підрозділи ракетних військ та артилерії у свою чергу вразили 3 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також 3 інші важливі об'єкти окупантів.