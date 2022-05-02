В акваторіях Чорного та Азовського морів штормове попередження

Хоча зима в цьому році ще не показала морозів і снігопадів, сильне посилення вітру може заподіяти чимало шкоди. Так, на сьогодні, 6 грудня, очікується різке погіршення погодних умов. Про те, що насуваються складні метеоумови, українців попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. В акваторії Чорного та Азовського морів в неділю очікується шторм, повідомляється в Telegram-каналі відомства.
Також наголошується, що в портах Бердянськ і Маріуполь в неділю пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с, а висота хвиль складе 13-15 дм. Це II рівень небезпеки (помаранчевий).
Нагадаємо також про те, що напередодні рятувальники попередили українців про ожеледь.
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