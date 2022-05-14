В аеропорту "Київ" виявили годинники більш ніж на 100 000 євро

09:45 11 серпня Київ, Україна

В аеропорту "Київ" прикордонниками спільно з працівниками митниці виявили у громадянина США 16 швейцарських годинників марки «Ролекс».

Про це повідомляє Держприкордонслужба.



За попередніми даними, сума оцінки дорогоцінних годинників становить понад 100 тисяч євро.



Працівники митниці годинники вилучили. Був складений протокол про порушення митних правил.