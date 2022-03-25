В аеропорту Харкова зняли з рейсу громадянина Росії, якого розшукує Інтерпол

12:54 28 червня Київ, Україна

Громадянин РФ був знятий з рейсу, що прямував в напрямку Анталії, і переданий співробітникам Українського бюро Інтреполу. Інцидент стався в аеропорту міста Харків.
 
Про це 28 червня повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними відомства, 32-річного росіянина затримали під час контрольної перевірки.

"Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу Харків - Анталія на громадянина РФ спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукується за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.

Затриманого передали Нацполіції. Інформація про нього направлена в Українське бюро Інтерполу в Києві.