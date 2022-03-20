В аеропорту "Бориспіль" виявили пасажира з діамантами на 1 млн гривень

Співробітники прикордонної служби аеропорту Бориспіль виявили ювелірні вироби з діамантами, а також два діаманти жовтого кольору при огляді ручної поклажі громадянина Ізраїлю.
За попередньою оцінкою сума дорогоцінних каменів близько 1 мільйона грн, повідомляє пресслужба ДПСУ.
У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю 1962 року народження правоохоронці виявили браслет з білого золота і каблучку, прикрашені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору з сертифікатами «GIA» загальною вагою 2.21 карата.
За попередньою оцінкою сума дорогоцінних каменів близько 1 мільйона грн.
Відзначається, що дорогоцінні камені іноземець переміщував з порушенням українського законодавства, завчасну інформацію про незаконне переміщення діамантів отримали оперативники ОКПП «Київ».
За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України.
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