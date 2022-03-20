В аеропорту "Бориспіль" виявили пасажира з діамантами на 1 млн гривень

15:12 21 червня Київ, Україна

Співробітники прикордонної служби аеропорту Бориспіль виявили ювелірні вироби з діамантами, а також два діаманти жовтого кольору при огляді ручної поклажі громадянина Ізраїлю.



За попередньою оцінкою сума дорогоцінних каменів близько 1 мільйона грн, повідомляє пресслужба ДПСУ.

"У столичному аеропорту під час оформлення авіарейсу "Тель-Авів - Київ" прикордонники спільно з митниками провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу", - йдеться в повідомленні.

У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю 1962 року народження правоохоронці виявили браслет з білого золота і каблучку, прикрашені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору з сертифікатами «GIA» загальною вагою 2.21 карата.

За попередньою оцінкою сума дорогоцінних каменів близько 1 мільйона грн.

Відзначається, що дорогоцінні камені іноземець переміщував з порушенням українського законодавства, завчасну інформацію про незаконне переміщення діамантів отримали оперативники ОКПП «Київ».



За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України.