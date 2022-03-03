У 33-поверховому хмарочосі Південної Кореї сталася масштабна пожежа

У Південній Кореї, в місті Ульсан в багатоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. Про це повідомляє Yonhap.
За даними агентства, щонайменше 88 людей були доставлені в найближчі лікарні. Повідомлень про загиблих немає.
Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі близько 23 години четверга. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи і охопив практично всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.
Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після початку пожежі, але станом на ранок п'ятниці повністю не було загашено.
За даними агентства, щонайменше 88 людей були доставлені в найближчі лікарні. Повідомлень про загиблих немає.
Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі близько 23 години четверга. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи і охопив практично всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.
Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після початку пожежі, але станом на ранок п'ятниці повністю не було загашено.
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