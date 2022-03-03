У 33-поверховому хмарочосі Південної Кореї сталася масштабна пожежа

05:35 09 жовтень Київ, Україна

У Південній Кореї, в місті Ульсан в багатоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. Про це повідомляє Yonhap.



За даними агентства, щонайменше 88 людей були доставлені в найближчі лікарні. Повідомлень про загиблих немає.



Пожежа спалахнула в 33-поверховій житловій і адміністративній будівлі близько 23 години четверга. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи і охопив практично всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.



Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після початку пожежі, але станом на ранок п'ятниці повністю не було загашено.