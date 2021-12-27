У 2021 році Комісія з журналістської етики отримала вдвічі більше скарг, ніж минулого року

15:39 27 грудень Київ, Україна

Цього року Комісія з журналістської етики (КЖЕ) отримала 204 скарги, що вдвічі більше, ніж у 2020 році.



Про це повідомляє Олексій Погорєлов, голова Всеукраїнської громадської організації "Комісія з журналістської етики".

“Станом на сьогодні Комісія журналістської етики отримала 204 скарги. Якщо порівнювати з попереднім роком, то є зростання вдвічі. Це показник того, що більше людей хочуть якісні медіа.. Ми вважаємо таку тенденцію позитивною», – зазначив Олексій Погорєлов.

Щодо скандалів у медіасередовищі цього року він згадав продаж фейкових журналістських посвідчень.

Є організації, які цим заробляють. Реєструється медіа та за певну суму видають посвідчення. Ми нарахували чотири такі організації. На одну з них скарги до Комісії з журналістської етики надходять досі. Фіктивне журналістське посвідчення – це квиток пройти у певні місця чи заходи, можливість доступу до закритих джерел, дозвіл на отримання зброї. Через такі історії повага до професії журналіста знижується. За останні 10 років це значне падіння», – додав Погорелов.

КЖЕ закликала низку організацій у січні 2021 року негайно зупинити незаконну видачу прес-карток та зловживання статусом журналіста.



Нагадаємо, у січні поточного року "Комісія з журналістської етики" виступила із заявою про неприпустимість торгівлі журналістськими посвідченнями, зокрема з боку ІА "Журналісти проти корупції", та закликала поліцію провести перевірку його діяльності.