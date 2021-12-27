У 2021 році Комісія з журналістської етики отримала вдвічі більше скарг, ніж минулого року

Цього року Комісія з журналістської етики (КЖЕ) отримала 204 скарги, що вдвічі більше, ніж у 2020 році.
Про це повідомляє Олексій Погорєлов, голова Всеукраїнської громадської організації "Комісія з журналістської етики".
Про це повідомляє Олексій Погорєлов, голова Всеукраїнської громадської організації "Комісія з журналістської етики".
Щодо скандалів у медіасередовищі цього року він згадав продаж фейкових журналістських посвідчень.
КЖЕ закликала низку організацій у січні 2021 року негайно зупинити незаконну видачу прес-карток та зловживання статусом журналіста.
Нагадаємо, у січні поточного року "Комісія з журналістської етики" виступила із заявою про неприпустимість торгівлі журналістськими посвідченнями, зокрема з боку ІА "Журналісти проти корупції", та закликала поліцію провести перевірку його діяльності.
Нагадаємо, у січні поточного року "Комісія з журналістської етики" виступила із заявою про неприпустимість торгівлі журналістськими посвідченнями, зокрема з боку ІА "Журналісти проти корупції", та закликала поліцію провести перевірку його діяльності.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі