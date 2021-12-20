У 16 років дівчина стала мамою вдруге

14:39 02 квітень Київ, Україна

На Дніпропетровщині молоду 16-річну дівчину не встигли довезти до пологового будинку. Дитина з'явилася на світ в кареті швидкої допомоги.

Про це розповів директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.



Як повідомляється, інцидент стався в селищі Нива Трудова. Дівчина перебувала на 38 тижні вагітності. Медики швидкої провели обстеження і прийняли рішення госпіталізувати породіллю. Однак під час транспортування почалися пологи, які в підсумку пройшли успішно. Молоду маму разом з новонародженим відвезли в Криворізький перинатальний центр.