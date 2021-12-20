Ужгород: поліція затримала банду шантажистів

Поліція затримала зловмисників, які промишляли шантажем постраждалих за допомогою порнографічних матеріалів.
Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатській області.
Відзначається, що троє жителів Львівської області займалися вимаганням по досить пікантній схемою. Головною дійовою особою була 29-річна жінка.
Зловмисниками погрожували потерпілому поширити відео серед його рідних або публічно, через соціальні мережі. Відкупитися чоловік міг за 2 тис. Доларів.
У середу, 5 серпня, правоохоронці затримали групу вимагачів. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
У середу, 5 серпня, правоохоронці затримали групу вимагачів. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.
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