Ужгород: поліція затримала банду шантажистів

17:32 06 серпень Київ, Україна

Поліція затримала зловмисників, які промишляли шантажем постраждалих за допомогою порнографічних матеріалів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатській області.



Відзначається, що троє жителів Львівської області займалися вимаганням по досить пікантній схемою. Головною дійовою особою була 29-річна жінка.

«Жінка знайомилася з чоловіками, спокушала їх, і, коли справа доходила до інтиму, в розпалі процесу в приміщення вривалися спільники дівчата і починали знімати все на камеру. Після цього чоловік, якого спіймали на гарячому, отримував пропозицію відкупитися », - йдеться в повідомленні.

Зловмисниками погрожували потерпілому поширити відео серед його рідних або публічно, через соціальні мережі. Відкупитися чоловік міг за 2 тис. Доларів.



У середу, 5 серпня, правоохоронці затримали групу вимагачів. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.



