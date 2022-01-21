Ужгород: підліток, погрожуючи пістолетом, пограбував АЗС

14:46 07 вересень Київ, Україна

На одну з АЗС міста Ужгород скоєно збройний напад, грабіжник під дулом пістолета змусив касира віддати гроші, після чого втік з місця злочину.



Так, в неділю близько 3:45 ночі в поліцію Ужгорода надійшло повідомлення про розбійний напад на АЗС.



В ході оперативно-розшукових дій поліціянти встановили по гарячих слідах особу нічного розбійника. Ним виявився 15-річний житель Ужгорода.



Затримали фігуранта справи в місті Іршава, де він гостював у своїх знайомих. У хлопця вилучили пневматичний пістолет і частково гроші.



За даним фактом слідчі поліції почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад).



Фігуранта справи затримано в порядку ст. 208 КПК, він поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання в суді запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі також перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території міста та області.