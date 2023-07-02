Жахлива ДТП на заході Кенії: понад 50 людей загинули, понад 30 отримали поранення

Агентство Xinhua з посиланням на місцеву поліцію повідомило про аварію з масовою загибеллю людей, яка сталася на заході Кенії в суботу, 1 липня. Внаслідок цієї смертельної ДТП загинула 51 особа і понад 30 осіб отримали поранення.
Також повідомляється, що в результаті автокатастрофи постраждали щонайменше 32 особи.
Вантажівка з контейнером з'їхала з дороги і влетіла в інші автомобілі та людей, що стояли біля перехрестя.
Зазначається, що вантажівка, що викликала аварію, зареєстрована в Руанді.
Раніше повідомлялося, що в Китаї на автобус зійшли ґрунт та каміння, шестеро людей загинули.
Нагадаємо, у ДТП у Південній Кореї постраждали понад 80 людей.
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