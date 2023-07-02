Жахлива ДТП на заході Кенії: понад 50 людей загинули, понад 30 отримали поранення

08:54 02 липня Київ, Україна

Агентство Xinhua з посиланням на місцеву поліцію повідомило про аварію з масовою загибеллю людей, яка сталася на заході Кенії в суботу, 1 липня. Внаслідок цієї смертельної ДТП загинула 51 особа і понад 30 осіб отримали поранення.

"Зараз у нас 51 тіло. Багато хто отримав поранення та перебувають у лікарнях", - розповів Том Одеро начальник регіональної поліції Ріфт-Веллі.

Також повідомляється, що в результаті автокатастрофи постраждали щонайменше 32 особи.

Вантажівка з контейнером з'їхала з дороги і влетіла в інші автомобілі та людей, що стояли біля перехрестя.

"Аварія сталася миттєво. Багато людей не встигли втекти. Було багато плутанини, бо люди кричали з усіх боків, і всі бігли на місце аварії, - наводить The Guardian слова одного зі свідків трагічної ДТП Джоела Ротіча.

Зазначається, що вантажівка, що викликала аварію, зареєстрована в Руанді.

Раніше повідомлялося, що в Китаї на автобус зійшли ґрунт та каміння, шестеро людей загинули.

Нагадаємо, у ДТП у Південній Кореї постраждали понад 80 людей.