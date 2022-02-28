Звільнений поліціянт влаштував ДТП зі смертельними наслідками

12:37 05 жовтень Київ, Україна

У Броварах поліціянт, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, збив двох пішоходів, потім, проїхавши декілька метрів, зіткнувся з деревом.

Одна з потерпілих померла до приїзду медиків. Другу потерпілу з травмами забрала швидка допомога.

За кермом автомобіля знаходився дільничний офіцер Деснянського управління поліції, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

За словами глави Нацполіції, офіцера звільнили з органів внутрішніх справ. Його безпосередній керівник після проведення службового розслідування буде знятий з посади.



За словами Клименка, зараз триває розслідування, і поліція буде допомагати представникам ДБР.