Звільнений поліціянт влаштував ДТП зі смертельними наслідками

У Броварах поліціянт, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, збив двох пішоходів, потім, проїхавши декілька метрів, зіткнувся з деревом.
Одна з потерпілих померла до приїзду медиків. Другу потерпілу з травмами забрала швидка допомога.
За кермом автомобіля знаходився дільничний офіцер Деснянського управління поліції, повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.
За словами глави Нацполіції, офіцера звільнили з органів внутрішніх справ. Його безпосередній керівник після проведення службового розслідування буде знятий з посади.
За словами Клименка, зараз триває розслідування, і поліція буде допомагати представникам ДБР.
За словами Клименка, зараз триває розслідування, і поліція буде допомагати представникам ДБР.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі