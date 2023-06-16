Зростання кількості вибухів та будівельні роботи: Маріуполь стає військовим центром росії

15:03 30 травня Київ, Україна

У районі меткомбінату "Азовсталь" у тимчасово окупованому російською армією місті Маріуполь сталися два вибухи, як повідомляє радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у своєму каналі в Телеграм.



За його словами, на території заводу відмічено задимлення, а також відзначається робота протиповітряної оборони.



Причини та наслідки події будуть вивчені та повідомлені пізніше.



У зв'язку з вибухами, що частішають в Маріуполі, російські загарбники активізували свої будівельні роботи навколо міста, перетворюючи Маріуполь і прилеглі селища на військово-логістичний хаб російської армії.