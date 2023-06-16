Збільшилася кількість жертв внаслідок удару рашистів по Дніпру

Поки російська пропаганда пише про удар по лікарні з українськими військовими у Дніпрі, насправді з цивільної поліклініки виводять постраждалих — їхня кількість уже зросла до 23, знайдено ще одного загиблого.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у п'ятницю, 26 травня.
За його даними, 21 людина перебуває у стаціонарі, з них троє – у тяжкому стані.
Також стало відомо, що через російську атаку загинув чоловік 69 років, який просто проходив повз, коли ракета влучила містом.
Лисак зазначив, що рятувальникам уже вдалося локалізувати пожежу в медустанові. Проте гасіння ще продовжується.
Трохи згодом Лисак повідомив, що з-під завалів будівлі ветклініки, яка також постраждала, дістали тіло загиблого чоловіка.
Лисак зазначив, що рятувальникам уже вдалося локалізувати пожежу в медустанові. Проте гасіння ще продовжується.
Трохи згодом Лисак повідомив, що з-під завалів будівлі ветклініки, яка також постраждала, дістали тіло загиблого чоловіка.
Як повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, війська росії, ймовірно, вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400.
Збити ракети силам ППО не вдалося через те, що російська армія застосовувала різні типи озброєнь та змінювала кут атаки, зазначив він.
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