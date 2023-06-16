Збільшилася кількість жертв внаслідок удару рашистів по Дніпру

14:36 26 травня Київ, Україна

Поки російська пропаганда пише про удар по лікарні з українськими військовими у Дніпрі, насправді з цивільної поліклініки виводять постраждалих — їхня кількість уже зросла до 23, знайдено ще одного загиблого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у п'ятницю, 26 травня.

За його даними, 21 людина перебуває у стаціонарі, з них троє – у тяжкому стані.

Також стало відомо, що через російську атаку загинув чоловік 69 років, який просто проходив повз, коли ракета влучила містом.



Лисак зазначив, що рятувальникам уже вдалося локалізувати пожежу в медустанові. Проте гасіння ще продовжується.



Трохи згодом Лисак повідомив, що з-під завалів будівлі ветклініки, яка також постраждала, дістали тіло загиблого чоловіка.

"Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей. Співчуття рідним", - додав глава області.

Як повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, війська росії, ймовірно, вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400.

Збити ракети силам ППО не вдалося через те, що російська армія застосовувала різні типи озброєнь та змінювала кут атаки, зазначив він.