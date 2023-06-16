Збільшилася кількість поранених після обстрілу Дніпропетровщини

18:44 29 травня Київ, Україна

Після обстрілу Синельниківського району на Дніпропетровщині кількість поранених зросла до 10 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак через Telegram 29 травня.

"Сьогоднішній обстріл Синельниківського району призвів до госпіталізації десяти людей, включаючи 11-річного хлопчика", - написав Лисак.

Троє з постраждалих перебувають у тяжкому стані, решта мають середній ступінь тяжкості. Їхні поранення включають вогнепальні проникаючі рани, переломи, рубані рани та черепно-мозкові травми.

"Більшість постраждалих були доставлені швидкою допомогою до лікарень Запорізької області. На жаль, одна 51-річна жінка загинула", – додав Лисак.

Також попередньо зруйновано два приватні будинки та пошкоджено 30 інших внаслідок атаки. Крім того, постраждали магазин та заправна станція. Усі необхідні служби продовжують проводити обстеження території та працюють на місці.