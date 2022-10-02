Вранці росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю та його околицях.

Вранці, 2 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя та його околиці. Про це з Telegram написав голова ОВ Олександр Старух.

"Окупанти вдарили чотирма ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. Він закликав мешканців дотримуватися запобіжних заходів і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, перебуває у укриттях. "Є ризик повторних атак", – написав глава ОВА.

Тим часом у соцмережах місцеві жителі публікують наслідки ворожого удару – у деяких районах міста видно дим після вибухів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня, росіяни вдарили ракетами по колоні з автомобілів цивільних, які намагалися в'їхати на непідконтрольну Україні територію на Запоріжжі, щоб забрати звідти родичів, близьких. При цьому загинула 31 особа, 88 - поранено. Серед загиблих дві дитини.