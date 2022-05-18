Вранці російські військові вдарили по Дніпру та Миколаєву: є поранені

11:05 18 травня Київ, Україна

Внаслідок ракетного обстрілу з боку російських військових 18 травня по Дніпру та Миколаєву поранення отримали п'ять осіб.



Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та ДСНС Миколаївської області.



У Дніпрі одну з ворожих ракет збили сили протиповітряної оборони. Уламки снаряда впали на територію приватного домогосподарства, пошкодили два будинки. Чоловік та дві жінки отримали осколкові поранення. Постраждалі в лікарні, їм надають допомогу.

Ще одна ракета російських військових влучила в об'єкт транспортної інфраструктури та зруйнувала його.



У Миколаєві повітряну тривогу оголосили близько шостої години, а про відбій повідомили майже о пів на сьому. Російська ракета вдарила по приватному житловому сектору в Інгульському районі міста, спровокувавши пожежу.

Рятувальники погасили загоряння і на місці виявили одного потерпілого, який отримав осколкові поранення.