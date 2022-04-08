Вранці під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами

Сьогодні вранці на Гостомельському шосе під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами, за попередніми даними, є 8 постраждалих.
Про це повідомляє Київ Оперативний 11 липня.
За даними телеканалу Україна-24, в результаті ДТП постраждало вісім осіб, при цьому в одного чоловіка перелом ноги. Всіх постраждалих доправили до лікарні міста Буча.
Уточнюється, що маршрутка з пасажирами прямувала до Києва з селища Пісківка.
Уточнюється, що маршрутка з пасажирами прямувала до Києва з селища Пісківка.
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