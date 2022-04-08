Вранці під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами

12:53 11 липня Київ, Україна

Сьогодні вранці на Гостомельському шосе під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами, за попередніми даними, є 8 постраждалих.
 
Про це повідомляє Київ Оперативний 11 липня.
"На Гостомельському шосе перекинулася маршрутка з людьми. На місці багато швидких, приїхали патрульні і рятувальники. Обставини події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
За даними телеканалу Україна-24, в результаті ДТП постраждало вісім осіб, при цьому в одного чоловіка перелом ноги. Всіх постраждалих доправили до лікарні міста Буча.

Уточнюється, що маршрутка з пасажирами прямувала до Києва з селища Пісківка.