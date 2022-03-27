Ранкове зведення ООС: 12 обстрілів більш ніж в 7 населених пунктах і ліквідація російського БПЛА

08:02 01 липня Київ, Україна

Російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню: обстріли велися в районі Новоселівки, Новгородського, Красногорівки, Водяного, Південного, Горіхового і Авдіївки.
 
Про це в ранковому зведенні повідомляє штаб ООС.
"Біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від Новгородського сепаратисти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів. А біля Красногорівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в районі Південного ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Водяного українські позиції були двічі обстріляні з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Горіхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно пригнічений засобами РЕБ", - додали в пресцентрі.

Станом на 7 год, 1 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки позиції ЗСУ двічі були обстріляні з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.