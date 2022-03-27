Ранкове зведення ООС: 12 обстрілів більш ніж в 7 населених пунктах і ліквідація російського БПЛА

Російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню: обстріли велися в районі Новоселівки, Новгородського, Красногорівки, Водяного, Південного, Горіхового і Авдіївки.
Про це в ранковому зведенні повідомляє штаб ООС.
Уточнюється, що в районі Південного ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Водяного українські позиції були двічі обстріляні з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Горіхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно пригнічений засобами РЕБ", - додали в пресцентрі.
Станом на 7 год, 1 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки позиції ЗСУ двічі були обстріляні з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.
Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
Біля Водяного українські позиції були двічі обстріляні з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Горіхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно пригнічений засобами РЕБ", - додали в пресцентрі.
Станом на 7 год, 1 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки позиції ЗСУ двічі були обстріляні з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.
Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
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