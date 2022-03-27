Ранкове зведення ООС: 12 обстрілів більш ніж в 7 населених пунктах і ліквідація російського БПЛА

Російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню: обстріли велися в районі Новоселівки, Новгородського, Красногорівки, Водяного, Південного, Горіхового і Авдіївки.

"Біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від Новгородського сепаратисти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів. А біля Красногорівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в районі Південного ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.Біля Водяного українські позиції були двічі обстріляні з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.Біля Горіхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.- додали в пресцентрі.Станом на 7 год, 1 липня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.Біля Авдіївки позиції ЗСУ двічі були обстріляні з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем.Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.