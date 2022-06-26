Ранковий обстріл Києва: ракета потрапила до дев'ятиповерхового будинку

09:55 26 червня Київ, Україна

Як повідомляє ДСНС, внаслідок ранкової атаки на Київ ракета потрапила до дев'ятиповерхового будинку. У Шевченківському районі є постраждалі.

Зазначається, що повідомлення про пожежу у багатоповерхівці надійшло о 06:29.

Внаслідок ворожого обстрілу сталося спалах у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Вогонь охопив загальну площу 300 кв.. м

Проводяться заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, одна з ракет потрапила до житлового будинку на вулиці Татарській. Район метро Лук'янівка.

"Будинок горить. Працюють рятувальники та поліція. Мітили знову в завод Артем", - заявив він.

Нагадаємо, у Києві та області у неділю, 26 червня, пролунали сильні вибухи. Мешканці столиці почули чотири вибухи, зокрема у Шевченківському районі.