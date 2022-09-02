Ранковий обстріл Харкова: противник використовує ракети С-300

Військові росії близько 04:40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. Є руйнування. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що ракети запущені з російського Бєлгорода, імовірно тип ЗРК С-300.
У Новобарському районі ракета впала в землю біля одного із парків.
Крім того, війська росії завдавали ударів по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах.
Війська росії також обстрілювали населені пункти в Чугуївському районі, горіли господарські будівлі, а в Ізюмському районі в результаті обстрілу росіян горів приватний будинок з прибудовою, є влучення по відкритих територіях.
Протягом доби через ворожі обстріли госпіталізували двох людей: 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Вони постраждали від мінувань.
Нагадаємо, вранці 7 серпня війська росії знову обстріляли Харків. У місті пролунало кілька вибухів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі