Ранковий обстріл Харкова: противник використовує ракети С-300

09:40 07 серпня Київ, Україна

Військові росії близько 04:40 7 серпня обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. Є руйнування. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ракети запущені з російського Бєлгорода, імовірно тип ЗРК С-300.

"В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучення ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат", – повідомив Синєгубов.

У Новобарському районі ракета впала в землю біля одного із парків.

Крім того, війська росії завдавали ударів по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах.

"Знову ворог знищує наш урожай. За добу – 25 гектарів! У Богодухівському районі вдень окупанти двічі завдавали ударів по господарствам. Масштабні пожежі на полях із пшеницею гасили рятувальники. Нагадаю, що від рук окупантів постраждали вже понад 100 с/г підприємств, а знищено – понад 220 гектарів пшениці”, – заявив Синєгубов.

Війська росії також обстрілювали населені пункти в Чугуївському районі, горіли господарські будівлі, а в Ізюмському районі в результаті обстрілу росіян горів приватний будинок з прибудовою, є влучення по відкритих територіях.

Протягом доби через ворожі обстріли госпіталізували двох людей: 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Вони постраждали від мінувань.

Нагадаємо, вранці 7 серпня війська росії знову обстріляли Харків. У місті пролунало кілька вибухів.