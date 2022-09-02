Ранковий обстріл Енергодару: на ЗАЕС спрацював аварійний захист та відключився працюючий енергоблок

10:27 01 вересня Київ, Україна

Вранці окупанти обстріляли житлові будинки та цивільну інфраструктуру Енергодару з вертольотів, ствольної та реактивної артилерії. В результаті є загиблі та поранені, інформація уточнюється. Крім того, дії росіян призвели до відключення одного з енергоблоків та знеструмлення станції.



Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".



Як повідомляє "Енергоатом", о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок, що працював. В результаті пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі відбулося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів. Така критична ситуація відбувається вже вдруге протягом останніх 10 днів.



У той самий час, місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС, незважаючи на повідомлення, що російські війська розпочали інтенсивний обстріл Енергодару. Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що, знаючи про "посилення військової активності в цьому районі", планує продовжити місію на об'єкт і зустрітися з його персоналом.