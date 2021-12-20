Потонув поліцейський при спробі врятувати підлітків з води

15:55 28 липень Київ, Україна

На одному з курортів України сталася трагедія, потонув співробітник поліції, він намагався врятувати підлітків, яких відносило в море на надувних колах.

Про це повідомила прес-служба МВС України у вівторок, 28 липня.



Відзначається, що трагедія сталася на Арабатській стрілці, куди співробітник Новокаховського міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони поїхав з дружиною на відпочинок. Подружжя встановили намет на пляжі біля села Стрілецьке і вирушила купатися. 33-річний старший сержант побачив, як в море забирає групу підлітків. Він, а також інші відпочивальники кинулися на допомогу дітям.



Підліткам допомогли дістатися до берега, проте поліцейський пропав - трохи пізніше його виявили мертвим. Обставини загибелі поліцейського з'ясовує слідство.