Встановлено особи понад 5000 військових росії, які перебували в Київській області під час окупації

08:39 15 вересня Київ, Україна

Національна поліція встановила дані понад п'яти тисяч російських окупантів, які перебували на Київщині після початку повномасштабного вторгнення в Україну і можуть бути причетні до військових злочинів.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
"Поліція Київської області вже встановила понад п'ять тисяч солдатів армії росії, які були тут і причетні до того, що відбувалося на нашій території, тобто до порушення наших суверенних кордонів та злочинів щодо українців", - сказав Небітов.
Правоохоронці встановили особисті дані цих військових і навіть дані членів сімей деяких із них та місця їхнього проживання на території росії. Всю цю інформацію збирають у спеціальну базу даних.

За інформацією поліції, після Київщини частину російських військових перекинули на інші напрямки, де вони загинули.
“Ми під час зустрічі людей, які прибувають з евакуації, намагалися максимально швидко встановити всі ті телефони, які забрали окупанти. І надалі ми їх фіксували після 31 березня — у квітні вже на сході нашої країни”, – заявив голова поліції Київщини.
Чиновник зазначає, що більшість зафіксованих випадків військових злочинів, які чинили окупанти у Бучі, розслідує Служба безпеки України. Наразі слідчі дії відбуваються на етапі відтворення подій зі свідками та проведення упізнань. Також слідчі чекають на результати експертиз.

Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів правоохоронці виявили на території міста 422 тіла вбитих мирних жителів. Поліція почала отримувати повідомлення про вбивство цивільних у Бучі майже одразу після окупації Київщини, але перевірити та підтвердити інформацію про військові злочини вдалося лише після повного звільнення області.