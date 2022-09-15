Встановлено особи понад 5000 військових росії, які перебували в Київській області під час окупації

Національна поліція встановила дані понад п'яти тисяч російських окупантів, які перебували на Київщині після початку повномасштабного вторгнення в Україну і можуть бути причетні до військових злочинів.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
Правоохоронці встановили особисті дані цих військових і навіть дані членів сімей деяких із них та місця їхнього проживання на території росії. Всю цю інформацію збирають у спеціальну базу даних.
За інформацією поліції, після Київщини частину російських військових перекинули на інші напрямки, де вони загинули.
Чиновник зазначає, що більшість зафіксованих випадків військових злочинів, які чинили окупанти у Бучі, розслідує Служба безпеки України. Наразі слідчі дії відбуваються на етапі відтворення подій зі свідками та проведення упізнань. Також слідчі чекають на результати експертиз.
Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів правоохоронці виявили на території міста 422 тіла вбитих мирних жителів. Поліція почала отримувати повідомлення про вбивство цивільних у Бучі майже одразу після окупації Київщини, але перевірити та підтвердити інформацію про військові злочини вдалося лише після повного звільнення області.
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