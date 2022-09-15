Встановлено особи понад 5000 військових росії, які перебували в Київській області під час окупації

08:39 15 вересня Київ, Україна

Національна поліція встановила дані понад п'яти тисяч російських окупантів, які перебували на Київщині після початку повномасштабного вторгнення в Україну і можуть бути причетні до військових злочинів.



Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.

"Поліція Київської області вже встановила понад п'ять тисяч солдатів армії росії, які були тут і причетні до того, що відбувалося на нашій території, тобто до порушення наших суверенних кордонів та злочинів щодо українців", - сказав Небітов.

Правоохоронці встановили особисті дані цих військових і навіть дані членів сімей деяких із них та місця їхнього проживання на території росії. Всю цю інформацію збирають у спеціальну базу даних.



За інформацією поліції, після Київщини частину російських військових перекинули на інші напрямки, де вони загинули.

“Ми під час зустрічі людей, які прибувають з евакуації, намагалися максимально швидко встановити всі ті телефони, які забрали окупанти. І надалі ми їх фіксували після 31 березня — у квітні вже на сході нашої країни”, – заявив голова поліції Київщини.

Чиновник зазначає, що більшість зафіксованих випадків військових злочинів, які чинили окупанти у Бучі, розслідує Служба безпеки України. Наразі слідчі дії відбуваються на етапі відтворення подій зі свідками та проведення упізнань. Також слідчі чекають на результати експертиз.