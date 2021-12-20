Встановлено точне число загиблих в авіакатастрофі в Індії

Отримано уточнені дані про кількість постраждалих під час авіакатастрофи в індійському аеропорту Каликут. Як повідомила сьогодні прес-служба авіакомпанії Air India Express, в трагедії з літаком Boeing 737 вижили майже 150 пасажирів. На жаль, підтверджена смерть 18 осіб.

"Підтверджено загибель 18 осіб, включаючи двох членів екіпажу, після того як рейс IX 1344 Дубай - Каликут пролетів над злітно-посадковою смугою при посадці в Міжнародному аеропорту Каликут", - йдеться в повідомленні в Twitter .

За даними місцевої влади, в лікарнях "проходять лікування 149 пасажирів, 22 з них отримали важкі поранення".

Нагадаємо, під час посадки йшов сильний дощ. В Управлінні цивільної авіації Індії повідомили, що літак на великій швидкості виїхав за межі злітно-посадочної смуги, впав в ущелину і розвалився на дві частини. Загоряння не сталося.

Серед загиблих - обидва пілоти літака, життя чотирьох членів екіпажу перебуває в безпеці.

Раніше в Туреччині військовий літак розбився при виконанні розвідувального польоту. Літак врізався в гору Артос на висоті 2200 метрів, загинули сім військових.