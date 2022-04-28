Встановили особи окупантів, які катували українців у селі Богданівка.

07:39 28 квітня Київ, Україна

Встановлено особи двох окупантів, які катували українців у селі Богданівка, - ЗМІ

Журналісти встановили особи двох окупантів із 15-ї окремої мотострілецької бригади, які катували українців у селі Богданівка Броварського району.



Про це повідомила журналістка Схем Наталія Седлецька.



Жителі села Богданівка під Броварами перебували під окупацією близько місяця. Тепер вони розповідають про акти особливої жорстокості російських військових.

Особливо про два ката в погонах, що знущалися з місцевого священнослужителя, змушували його роздягатися на людях. Ці ж російські військові катували полоненого українця, якого після жорстокого побиття тримали у підвалі кілька днів без їжі та води. Ми встановили особи цих двох росіян", - розповіла вона.

Олександр "Метал" Васильєв (ліворуч) та Олексій "Джміль" Булгаков (праворуч). Один майор, другий капітан. 15-а окрема гвардійська мотострілецька бригада. Обидва родом із Самари.