Встановили особи окупантів, які катували українців у селі Богданівка.

Встановлено особи двох окупантів, які катували українців у селі Богданівка, - ЗМІ
Журналісти встановили особи двох окупантів із 15-ї окремої мотострілецької бригади, які катували українців у селі Богданівка Броварського району.
Про це повідомила журналістка Схем Наталія Седлецька.
Жителі села Богданівка під Броварами перебували під окупацією близько місяця. Тепер вони розповідають про акти особливої жорстокості російських військових.
Про це повідомила журналістка Схем Наталія Седлецька.
Жителі села Богданівка під Броварами перебували під окупацією близько місяця. Тепер вони розповідають про акти особливої жорстокості російських військових.
Олександр "Метал" Васильєв (ліворуч) та Олексій "Джміль" Булгаков (праворуч). Один майор, другий капітан. 15-а окрема гвардійська мотострілецька бригада. Обидва родом із Самари.
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