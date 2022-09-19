Встановили 50 місць утримання полонених українців

Встановлено вже 50 місць незаконного утримання українців російськими військовими.
Про це генпрокурор Андрій Костін сказав в інтерв'ю Лівому берегу.
За словами Костіна, росіяни роблять все, щоб знищити сліди своїх злочинів, зокрема, йдеться про масштабний теракт у Оленівці.
Говорячи про підготовку ООН місії до Оленівки, генпрокурор зазначив, що обережний в оцінці таких ініціатив.
Говорячи про підготовку ООН місії до Оленівки, генпрокурор зазначив, що обережний в оцінці таких ініціатив.
Крім того, Костін підкреслив, що росія використовуватиме будь-який привід для того, щоб не повертати в Україну всіх наших полонених.
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