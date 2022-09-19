Встановили 50 місць утримання полонених українців

13:38 19 вересня Київ, Україна

Встановлено вже 50 місць незаконного утримання українців російськими військовими.

Про це генпрокурор Андрій Костін сказав в інтерв'ю Лівому берегу.

"За фільтраційними таборами маємо п'ять проваджень. Усього після 24 лютого встановлено 50 місць незаконного тримання, у тому числі використовувані як фільтраційні табори. Щодо Оленівки - було попередньо зареєстровано кримінальне провадження щодо незаконного утримання наших військовополонених", - зазначив генпрокурор.

За словами Костіна, росіяни роблять все, щоб знищити сліди своїх злочинів, зокрема, йдеться про масштабний теракт у Оленівці.



Говорячи про підготовку ООН місії до Оленівки, генпрокурор зазначив, що обережний в оцінці таких ініціатив.

"Бо якщо це відбуватиметься під контролем окупанта, я абсолютно впевнений, що росія не зацікавлена в тому, щоб це розслідування було незалежним і призвело до тих результатів, які відповідають дійсності. Вони імітуватимуть свою готовність допомагати, як завжди це робили та роблять", - сказав він.

Крім того, Костін підкреслив, що росія використовуватиме будь-який привід для того, щоб не повертати в Україну всіх наших полонених.