Заснув за кермом: в Словаччині мікроавтобус врізався в цистерну, загинула жінка

17:50 23 листопада Київ, Україна

Українські громадяни потрапили в ДТП у Словаччині, Mercedes Sprinter врізався в цистерну Iveco, в результаті аварії загинула жінка, ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє поліція краю на своїй сторінці в Facebook-акаунті в понеділок, 23 листопада.



Трагедія трапилася вранці на трасі R1 в районі міста Тековське Нємце в Нітрянському краї в західній частині країни.



Водій Mercedes заснув за кермом і врізався в цистерну Iveco, що рухалася перед ним в попутному напрямку. В автокатастрофі загинула 62-річна пасажирка буса, а водій і ще один передній пасажир отримали травми і були госпіталізовані в лікарню.



Обидва водії пройшли тест на алкоголь, який дав негативний результат. Обставини і ступінь провини цієї трагічної ДТП розслідуються дорожньою поліцією як злочину зі смертю або пораненням.